«А где проблесковые маячки?»: в Новосибирске патруль сопровождал бегущего по дороге кабана

Кабан вышел на прогулку. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске полицейский патруль сопровождал бегущего по дороге кабана. Забавную ситуацию снял на видео проезжающий мимо водитель. Ролик появился в группе «АСТ-54» и собрал больше 100 тысяч просмотров.

На кадрах видно, что «преступник», со всех копыт несется по дороге. Следом за ним едут сотрудники патрульно-постовой службы. Смешно перебирая лапками, кабан все дальше и дальше убегает от преследователей.

Оказалось, что это домашний кабан, который сбежал. Не переживайте, он уже вернулся домой к хозяину целый и невредимый.

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