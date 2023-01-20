В Новосибирске до суда дошло дело взломщика, который пытался вскрыть банкомат ломом и кувалдой

В Новосибирске будут судить взломщика банкомата. Фото: пресс-служба Росгвардии по НСО.

В Новосибирске будут судить взломщика банкомата, который под камерами пытался открыть сейф гвоздодером и кувалдой. Об этом сообщили на сайте Калининского районного суда.

Обвиняемого Дениса Мудрика будут судить за попытку кражи с незаконным проникновением. Особо крупный размер предполагаемой добычи сулит парню до 10 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел около полуночи 24 октября прошлого года. Денис зашел в круглосуточное отделение «Сбербанка» на улице Богдана Хмельницкого, надел перчатки и начал методично выламывать двери банкомата. Когда надежный сейф не поддался, мужчина решил отомстить машине и врезал кувалдой по экрану.

Пока Денис Мудрик ломал голову и банкомат, в отделение прибыли сотрудники Росгвардии. Как сообщили в суде, у взломщика не получилось украсть ни рубля из сейфа, где хранилось больше 2 миллионов.

Судебное заседание пройдет 24 января.

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