Новосибирца задержали с поличным при попытке взлома банкомата монтировкой и кувалдой

Взломщика задержали с поличным при попытке ограбления. Фото: стоп-кадры из видео пресс-службы Росгвардии по НСО.

В Калининском районе сотрудники Росгвардии задержали парня, который пытался украсть деньги из банкомата на улице Богдана Хмельницкого. Инцидент произошел вечером 25 октября, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Вневедомственная охрана прибыла через две минуты после сигнала тревоги. Взломщика задержали с поличным.

– Как выяснилось, мужчина пытался взломать банкомат при помощи монтировки и кувалды. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, – сообщили в Росгвардии.

Вора доставили в полицию. Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, в отношении взломщика возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу в особо крупном размере. Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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