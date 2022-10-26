Новосибирца задержали с поличным при попытке взлома банкомата монтировкой и кувалдой

Взломщика задержали с поличным при попытке ограбления. Фото: стоп-кадры из видео пресс-службы Росгвардии по НСО.
В Калининском районе сотрудники Росгвардии задержали парня, который пытался украсть деньги из банкомата на улице Богдана Хмельницкого. Инцидент произошел вечером 25 октября, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.
Вневедомственная охрана прибыла через две минуты после сигнала тревоги. Взломщика задержали с поличным.
– Как выяснилось, мужчина пытался взломать банкомат при помощи монтировки и кувалды. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, – сообщили в Росгвардии.
Вора доставили в полицию. Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, в отношении взломщика возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу в особо крупном размере. Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер