«Заботится, чтобы братик не замерз»: в Новосибирском зоопарке манул уселся возле домика и не выпустил сородича погулять

В Новосибирском зоопарке манул запер своего собрата в домике. Фото: стоп-кадры из видео Сергея Ильтякова.

Манул уселся возле домика, заблокировав выход своему собрату в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило. Видео кошачьих игр опубликовал на своем канале частый гость зоопарка Сергей Ильтяков.

– Заботится, чтобы братик не замерз, – предположили новосибирцы в комментариях под видео.

Ролик был снят 14 января – тогда Новосибирск заметало метелями, а в МЧС предупреждали о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.

Отважный манул стоял на посту перед домиком, обдуваемый вьюгой, пока его брат предпринимал тщетные попытки сбежать из жилища. В итоге второму котенку удалось вырваться из заточения: он прошелся по снегу, но тут же передумал гулять и запрыгнул обратно в домик.

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