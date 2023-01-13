МЧС предупредило новосибирцев о шквальном ветре и метели 14 января

Скорость ветра местами достигнет 20 м/с.

МЧС предупредило новосибирцев о непогоде в субботу, 14 января. В этот день ожидается порывистый ветер и метель.

По данным ведомства, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами его порывы достигнут 18–20 м/с.

В Западно-Сибирском Гидрометцентре сообщили, что в субботу, 14 января, ночью температура воздуха опустится до -15…-17 градусов, днем — до -11…-13 градусов. На дорогах местами образуются снежные заносы, ожидается сильная гололедица.

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