«Это возрождение!»: вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова окунулась в прорубь и нырнула в снег

Вице-мэр Новосибирска тоже окунулась в пробудь. Фото: Анна Терешкова
В четверг, 19 января, новосибирцы активно окунаются в проруби на Крещение. Вице-мэр города Анна Терешкова присоединилась к тем, кто соблюдает данную традицию.
Снимки, от которых буквально веет холодом, появились в Телеграм-канале Анны Терешковой. На одной из фотографий вице-мэр запечатлена в купели. Сибирячка надела закрытый красный купальник, удачно подчеркивающий ее формы. На другом снимке политик подкидывает вверх снег, продолжая процедуру закаливания.
После проруби политик нырнула в снег. Фото: Анна Терешкова
− Я всегда соблюдаю традиции! Боже! Это такое возрождение! – эмоционально написала вице-мэр.
Ранее КП-Новосибирск писала, что более 10 тысяч новосибирцев уже окунулись в проруби на Крещение.
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