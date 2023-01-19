Более 10 тысяч новосибирцев уже окунулись в проруби на Крещение

На Крещение 19 января в прорубях уже искупались более 10 тысяч новосибирцев. Фото: ГУ МЧС России по НСО

На Крещение 19 января в прорубях уже искупались более 10 тысяч новосибирцев. Такие данные приведены на 14:00.

− На 30 официально открытых купелях дежурят спасатели, специалисты МЧС России, сотрудники полиции и медики, − сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Никаких происшествий пока не зарегистрировали.

У прорубей дежурит 501 человек. Из них 117 – это специалисты МЧС. Также задействованы 167 единиц техники.

У купелей установили палатки с печками или электрическими тепловыми пушками. Там местные жители могут оставить свои вещи и выпить горячего чаю.

Ранее КП-Новосибирск начала прямую онлайн-трансляцию Крещения.

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