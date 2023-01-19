Глава СКР Бастрыкин заинтересовался вспышкой кори в Новосибирской области

Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки вспышки заболеваемости корью. Фото: Александр ГЛУЗ

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о вспышке кори в Новосибирской области и о результате связанной с ней проверки. Напомним, по последним данным, в регионе корью болеют 45 человек, 17 из которых – дети. Источником же заболевания стал мигрант из Средней Азии, прибывший в область в ноябре 2022 года.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину представить доклад об установленных на данный момент обстоятельствах, а по окончании процессуальной проверки — о принятом по ее результатам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, было сообщение о случаи кори в общежитие 1Б НГУ. Диагноз у заболевшей девушки не подтвердился, однако студентов отправили на медосмотр и напомнили о вакцинации. Похожий случай был зафиксирован в одном из многоквартирных домов на Добролюбова. Там госпитализировали двух людей, но корь не подтвердилась.

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