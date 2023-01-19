Суд отказал мэрии Новосибирска в приватизации кафе в Первомайском сквере

В Новосибирске суд отказал мэрии в приватизации кафе в Первомайском сквере. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске суд отказал мэрии в приватизации кафе в Первомайском сквере. Такое решение принял арбитражный апелляционный суд.

Спор между муниципалитетом и арендатором земли под двухэтажным зданием в Первомайском сквере, где располагаются два кафе, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой. Тогда мэрия подала иск о признании на нее права собственности.

Однако претензии муниципалитета были признаны несостоятельными сначала областным арбитражем, а потом и Седьмым апелляционным судом.

— Истцом не представлены надлежащие доказательства существования обстоятельств, совокупность которых создает возможность признания права собственности на самовольно возведенную постройку, что не позволяет признать за истцом право собственности на самовольно возведенный объект недвижимости и является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, — сообщается в решении Седьмого апелляционного арбитражного суда.

Напомним, кафе появилось в Новосибирске в 2007 году, однако через несколько лет выяснилось, что построили его на муниципальной земле. Однако прав на это собственник не имел. Когда произошедшее вскрылось, начались разбирательства в судах, и мэрия стала требовать снести здание. Но такая перспектива не устраивала многих горожан, вставших на защиту кафе.

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