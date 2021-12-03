В Новосибирске в Первомайском сквере снесут кафе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кассационный суд поддержал иск мэрии Новосибирска о сносе самовольной постройки в Первомайском сквере. Компании ООО «Антрацит» принадлежит «Парк кафе», которое теперь она обязана снести своими силами. По данным сайта суда, решение об этом было приняли в четверг, 2 декабря.

Судебное разбирательство началось в конце 2020 года. Мэрия Новосибирска потребовала снести незаконную постройку, на что получила отказ от судебной инстанции. Но кассационный суд все равно решил встать на защиту интересов муниципалитета.

В ходе дела выяснилось, что между истцом и ответчиком был заключен договор аренды земельного участка. А для капитальных построек эта территория предназначена не была. Однако ООО «Антрацит» все равно смогло оформить на здание право собственности.

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