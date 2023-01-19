Владелец «Экологии-Новосибирск» прокомментировал уголовное дело о мошенничестве

В компании сообщили, что никаких уведомлений от правоохранителей не получали. Фото: "Экология-Новосибирск"

Владелец регоператора «Экология-Новосибирск» прокомментировал уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили в отношении руководства компании.

Напомним, что в материалах дела указано, что «Экологии-Новосибирск» с 2018 года умышленно подписывала договоры с подрядчиками на вывоз ТКО, зная, что не сможет исполнить все финансовые обязательства. По итогу из 75 миллионов рублей регоператор не выплатил 30 миллионов.

— По размещённой в открытых источниках информации можно предположить, что речь, скорее всего, идет о заявлении от ООО «Эко-Лайн» на сумму 30 миллионов рублей, — сообщили в ГК «ВИС» на запрос от «РБК Новосибирск». — В 2019 году «Эко-Лайн» транспортировал ТКО по договору. Между сторонами возник спор касательно объема и качества оказанных услуг. В январе прошлого года Арбитражный суд Новосибирской области принял заявление о признании регоператора банкротом. «Требования ООО «Эко-Лайн» на сумму основного долга в размере 30 050 291,66 рублей включены в реестр требований кредиторов.

В компании подчеркнули, что никакого уведомления от прокуратуры и МВД региона получено не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер