Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении «Экологии-Новосибирск» из-за долгов и хищения

Будучи регоператором, компания похитила более миллиарда рублей.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении мусорного перевозчика «Экология – Новосибирск». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии – Новосибирск». По версии следствия, являясь регоператором, компания с 2018 года умышленно подписывала договоры с подрядчиками по вывозу мусора с территории Новосибирской области, зная, что не сможет исполнить все финансовые обязательства.

Исполнители должны были получить за работу 75 миллионов рублей. Из них 30 миллионов им так и не выплатили. Представитель одного из потерпевших юридических лиц обратился в суд. После этого шли долгие проверки, более 3 раз отказывали в возбуждении уголовного дела.

После вмешательства прокуратуры дело по 30-миллионному долгу, наконец, было возбуждено. Более того, выяснилось, что с 2020 по 2021 годы более миллиарда рублей со счета «Экологии – Новосибирск» с целью хищения перевели связанному с компанией юрлицу.

По статье о мошенничестве подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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