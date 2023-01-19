Новосибирский институт СО РАН получил 113 миллионов на оборудование

Институт получил 113 миллионов рублей на новое оборудование. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирский Институт физики полупроводников СО РАН получил 113,5 миллионов рублей на новое оборудование. Об этом сообщает в пресс-службе ИФП СО РАН.

— Самой масштабной закупкой будет установка для производства жидкого азота вместе с системой автоматической подачи. Также запланирована покупку атомно-силового микроскопа, сканирующего электронного микроскопа, 3D профилометра — конфокального микроскопа для высокоточного измерения профиля поверхности, шероховатости поверхности и пленок, трехканальной системы СДОМ 3/100-2М предназначенной для термической обработки полупроводниковых пластин, — сообщили в институте.

По словам замдиректора по научной работе ИФП СО РАН доктора физико-математических наук Александра Милёхина, покупка собственной установки для производства жидкого азота должна полностью покрыть потребности института в этом веществе.

Милехин подчеркнул, что половина закупаемого оборудования будет российского производства.

Напомним, что Институт Гидродинамики СО РАН заключил два контракта на создание оборудования для экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Оборудование должны создать к декабою 2024 году. Цена контрактов — 1,1 миллиарда.

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