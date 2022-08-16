Институт Гидродинамики СО РАН создаст оборудование для СКИФа за миллиард рублей

При этом в данных контрактах институт будет выступать своего рода интегратором. Фото: АО "ЦПТИ"

Институт Гидродинамики СО РАН заключил два контракта на создание оборудования для экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы» центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

— По условиям контрактов, институт создаст «под ключ» оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года. Одна часть оборудования будет размещена в экспериментальном зале здания накопителя (где находится большая часть экспериментальных станций), другая — в отдельном здании, что и стало причиной разбиения работ на два контракта. Общая стоимость контрактов — 1, 1 миллиард рублей, — сообщает пресс-служба СКИФа.

При этом в данных контрактах институт будет выступать своего рода интегратором. Для проведения работ он будет использовать как собственные ресурсы, так и привлекать специалистов из других организаций.

Напомним, Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — грандиозная научная стройка в наукограде Кольцово. Если исключить сложные научные термины, то главная задача этого объекта — выполнять роль огромного микроскопа. Ранее глава наукограда Николай Красников отмечал, что СКИФ должен быть построен до конца 2023 года. По его словам, в конце 2024 в нем будут активны уже шесть станций.

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