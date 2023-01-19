Следователи показали фотографии со станции Инская, где случилась утечка химикатов

Из вагона капала соляная кислота. Фото: Восточный МСУТ на транспорте СК РФ

Следователи показали фотографии с ЖД станции Инская в Новосибирске, где случилась утечка химикатов. Напомним, ЧП произошло утром в четверг, 19 января. Как сообщили в МЧС, поступила информация о капельной течи из одного из вагонов.

— Обнаружена капельная течь соляной кислоты из еврокуба на грузовой платформе железнодорожного состава. Угрозы экологии нет, ведутся мероприятия по устранению течи, — сообщили в Восточном МСУТ на транспорте СК РФ.

Проверку по данному факту проводят следователи и прокуратура.

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