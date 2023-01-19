Утечка химически опасного вещества произошла на станции Инская в Новосибирске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В четверг, 19 января, на станции Инская в Новосибирске произошла утечка АХОВ – аварийно химически опасного вещества. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
- Информация о капельной течи поступила в 11:35. Она произошла из железнодорожного вагона на станции, – коротко сообщили в ведомстве.
В ГУ МЧС по НСО добавили, что подробную информацию о происшествии предоставят позже.
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