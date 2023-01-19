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НовостиПроисшествия19 января 2023 6:49

Утечка химически опасного вещества произошла на станции Инская в Новосибирске

На месте работают сотрудники МЧС
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Утечка химически опасного вещества произошла на станции Инская в Новосибирске.

Утечка химически опасного вещества произошла на станции Инская в Новосибирске.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 19 января, на станции Инская в Новосибирске произошла утечка АХОВ – аварийно химически опасного вещества. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Информация о капельной течи поступила в 11:35. Она произошла из железнодорожного вагона на станции, – коротко сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по НСО добавили, что подробную информацию о происшествии предоставят позже.

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