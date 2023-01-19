Утечка химически опасного вещества произошла на станции Инская в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 19 января, на станции Инская в Новосибирске произошла утечка АХОВ – аварийно химически опасного вещества. О ЧП сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Информация о капельной течи поступила в 11:35. Она произошла из железнодорожного вагона на станции, – коротко сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по НСО добавили, что подробную информацию о происшествии предоставят позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber