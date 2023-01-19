Прокуратура начала проверку после утечки соляной кислоты на станции Инская в Новосибирске

Прокуратура начала проверку после утечки химикатов на станции Инская. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку после утечки химикатов на станции Инская. Произошло ЧП утром в четверг, 19 января.

— Специализированными службами приняты меры к ликвидации разлива, по предварительной информации вред окружающей среде не причинен. Организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего вопросы перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что протечку дал контейнер, в котором перевозили соляную кислоту. Обнаружили это при проверке технического состояния вагона грузового вагона.

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