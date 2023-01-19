Новосибирский Совет отцов вернул детям по всей России снежные горки

Новосибирский Совет отцов победил запрет на снежные горки во дворах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирские общественники добились пересмотра закона для строительства снежных горок во дворах. Ранее по правилам на придомовых территориях можно было размещать только конструкции до 40 сантиметров. В ближайшее время выйдет официальный комментарий, оговаривающий условия для детских горок во дворах.

Председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров, только что вернувшийся из Москвы с победой над этим запретом, объяснил КП-Новосибирск, что про сами снежные горки в ГОСТах не было ни слова.

– Там есть только «конструкции из дерева и льда, и их комбинации». Снежные горки могут образовываться естественным путем из-за снегопада, ледяные тоже – из-за оттепели и заморозков. Неужели они тоже должны регламентироваться? – удивляется Сергей Майоров.

Напомним, новосибирские общественники и депутаты создали петицию, чтобы вернуть горки во все российские дворы. При этом активисты согласны с тем, что при строительстве специальных конструкций и аттракционов должны соблюдаться все необходимые правила.

Но снежные горки, по словам Сергея Майорова, – это не конструкции, а традиция. Дети могут падать даже на тех объектах, которые построены строго по инструкции. Но нельзя при этом лишать ребят счастья покататься зимой во дворе.

– Решение принято, до конца месяца в Минпромторге России должны разработать и выпустить комментарии к ГОСТу, и разослать по всем регионам, – уточнил КП-Новосибирск председатель Совета отцов.

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