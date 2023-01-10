«Лучше пусть получают синяки, чем по домам сидят»: депутаты потребовали вернуть детям снежные горки во дворах

Депутаты и общественники выступили против запрета на строительство снежных горок во дворах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В российских дворах не найдешь ледяных горок для детей. Их приравняли к полноценным аттракционам. А значит, в соответствии с ГОСТом нужно оформлять паспорт, акты допуска и прочую документацию да еще и нанимать работника-посадчика. Иначе - штраф до 300 тысяч рублей. Ну, или строить горку высотой до 40 сантиметров. Так - можно. Только это ж, считай, первокласснику по пояс. Пандусы у подъездов и то выше.

Боясь попасть под штрафы, коммунальщики разрушают горки, которые возводят сами жители. Дети плачут, родители пишут в интернете гневные отзывы.

Но с этого года все может поменяться. В Новосибирске общественники, депутаты и городские власти объединились, чтобы вернуть детям горки.

«ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПОЛУЧАТ СИНЯКИ. ЧЕМ БУДУТ СИДЕТЬ ДОМА ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ»

Новосибирск запустил петицию за отмену ограничений. Среди ее авторов - депутаты и общественники. По их словам, запрет горок во дворах может привести к тому, что дети станут меньше играть на свежем воздухе. Да и исконно русская забава исчезнет.

- Мы, как Союз отцов, считаем, что родители с детьми должны строить горки во дворах. Это наша традиция, а физическая активность полезна для всех. К слову, в самом ГОСТе ничего не сказано именно про снежные горки. Там указаны конструкции из дерева, льда и их комбинаций. Наверное, чиновники включили в тот список и горки из снега, чтобы подстраховать себя, - объясняет КП-Новосибирск Сергей Майоров, глава регионального Совета отцов.

По словам общественника, новые стандарты разрабатывались для коммерческих горок в парках отдыха, поэтому в закон нужно как минимум внести разъяснения.

- Говорят, что, мол, заботятся о безопасности детей. Но вот знаю, что в Бердске ребенок травмировался на горке, построенной по всем ГОСТам. И вред от того, что дети будут сидеть дома за компьютером, за планшетом, в разы больше, чем если они будут выходить на улицы, играть, веселиться и получат при этом синяки или ушибы. Это жизненный опыт, развитие - даже через негативные моменты. Так-то можно все запретить - и ходить в школу в том числе, ведь по пути туда ребенок может упасть, - рассуждает Майоров.

«ОГРАНИЧЕНИЯ НУЖНЫ, НО НЕ ТАКИЕ, КАК СЕЙЧАС»

Реабилитировать горки готов и депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко.

- Многие родители возмущены тем, что сейчас нельзя кататься, как раньше. Мы видим, что разрешенных горок не хватает, и дети катаются с природных склонов, а это приводит к травмам чаще. Еще летом я обращался в Минпромторг и получил не самый благоприятный ответ: там не увидели нужды в послаблении ограничений. Но сейчас мне пришло обращение от депутатского корпуса. Поэтому мы будем добиваться отмены данного постановления или послаблений. Мы все помним, как выросли в детстве, катаясь на таких горках. Я убежден, в том числе как отец, что ограничения нужны, но не те, которые действуют сейчас, - заявил КП-Новосибирск Александр Аксененко.

Поддержала инициативу общественников и вице-мэр города Анна Терешкова. В своем телеграм-канале она написала, что представить сибирскую зиму без горок невозможно.

- Я очень поддерживаю общественников, которые считают, что снежные горки надо вернуть во дворы! Мы все выросли катаясь на горках, которые были сделаны нашими папами и организациями, потому что те знали, что без снежных горок Новый год не Новый год! В Сибири невозможно жить без снежных горок, и это не аттракцион с посадчиками! Буду надеяться, что сибиряков услышат и мы опять сможем кататься на горках, которые сделали для нас родные с любовью! Конечно, должны быть ограничения по высоте, но не 40 же сантиметров, - считает Анна Терешкова.

КОНКРЕТНО

Как должно быть сейчас по правилам

Какими должны быть безопасные горки для детей, сказано в Постановлениях Правительства РФ № 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов». Именно там можно найти строки о допустимой высоте горки (не более 400 миллиметров, или же 40 сантиметров) и требования, что делать скаты нужно из воды того же качества, что и питьевая.

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