В Новосибирске у храмов выстроились очереди за святой водой

Возле собора собралась очередь. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске 19 января у храмов выстроились очереди за святой водой. Например, возле Вознесенского кафедрального собора люди стоят даже за пределами территории. Никто не толпится. Все смиренно ждут, когда смогут отдать тару для воды. Возле собора воду будут разливать до 19.00

Рядом с собором во имя Александра Невского ажиотажа не наблюдается. Люди спокойно стоят возле волонтеров, разливающих воду. Впечатляют размеры тар. Многие приносят по несколько пятилитровых бутылок, чтобы запастись святой водой впрок.

Новосибирцы приезжают с пятилитровками. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, что сотрудники МАСС уже назвали число новосибирцев, окунувшихся в прорубь на утро 19 января.

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