Названо число новосибирцев, окунувшихся в купели на Крещение. Фото: МАСС.

В МАСС рассказали, сколько новосибирцев окунулись в купели на утро Крещения 19 января. Купания в двух купелях, которые в городе открыли первыми, начались в полночь.

– На 7 утра 19 января на р. Обь в районе ул. Заобская, 97 в православном обряде приняли участие 390 чел., на акватории Новосибирского водохранилища, ул. Софийская, 15 – 405 чел, – сообщили в МАСС.

В службе спасения добавили, что проходят омовения без происшествий. У купелей дежурят сотрудники МАСС.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске откроют 6 купелей.

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