В городе Обь под Новосибирском 15 работникам ЖКХ выдали каски и очки после вмешательства прокуратуры

Под Новосибирском работникам выдали каски и защитные очки после вмешательства прокуратуры. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Оби под Новосибирском 15 сотрудникам организаций ЖКХ не выдавали средства индивидуальной защиты до вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, во время проверки исполнения закона об охране труда в организациях были обнаружены многочисленные нарушения. После этого руководство выдало работникам защитные очки, костюмы и каски.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирской области следователи начали проверку из-за вспышки кори.

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