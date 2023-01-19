Возбуждено дело на авиакомпанию «Азур Эйр» после 11-часовой задержки рейса из Новосибирска в Таиланд

Транспортная прокуратура возбудила дело в отношении авиакомпании Азур Эйр.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Транспортная прокуратура возбудила дело об оказании услуг с нарушениями после того, как пассажиры в новосибирском аэропорту Толмачево 11 часов прождали самолета в Таиланд.
Задержка рейса на Пхукет произошла 10 декабря.
– Пассажиры своевременно не были обеспечены горячим питанием, размещение граждан в гостинице авиаперевозчиком надлежащим образом не организовано, – сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
После полученного от прокуратуры представления авиакомпания Azur Air принимает меры, чтобы впредь все права пассажиров были соблюдены.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что полета ждали 322 человека, среди них было 40 детей.
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