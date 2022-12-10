В Новосибирске 322 пассажира более 10 часов ждут вылета в Пхукет

Рейс Новосибирск – Пхукет задерживают на 13 часов.
Фото: Александр ГЛУЗ
Рейс Новосибирск – Пхукет задерживают на 13 часов. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
Самолет относится к авиакомпании Azur Air. Вылет был запланирован на 02:50.
− Однако по инициативе авиакомпании рейс перенесли предварительно на 13 часов, − рассказала КП-Новосибирск Евгения Чиханчина.
Вылета в аэропорту Толмачево ожидают 322 пассажира. Из них 40 – это дети.
Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в воздушной гавани, а также выездной прием граждан.
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