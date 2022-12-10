В Новосибирске 322 пассажира более 10 часов ждут вылета в Пхукет

Рейс Новосибирск – Пхукет задерживают на 13 часов. Фото: Александр ГЛУЗ

Рейс Новосибирск – Пхукет задерживают на 13 часов. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Самолет относится к авиакомпании Azur Air. Вылет был запланирован на 02:50.

− Однако по инициативе авиакомпании рейс перенесли предварительно на 13 часов, − рассказала КП-Новосибирск Евгения Чиханчина.

Вылета в аэропорту Толмачево ожидают 322 пассажира. Из них 40 – это дети.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в воздушной гавани, а также выездной прием граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber