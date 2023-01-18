Бастрыкин взял на контроль проверку жалобы сироты из Новосибирской области, которую отправили жить в дом-развалюху

Сироте предложили переехать в старый дом, за которым не ухаживали 20 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту возможного нарушения прав сироты из Новосибирской области. Напомним, что жительнице Черепановского района предложили переехать в старый дом родителей вместо того, чтобы поставить на учет на получение положенного по закону жилья. За родительским домом не ухаживали 20 лет и за это время он превратился в развалюху.

— Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о проведенных проверочных мероприятиях и установленных на данный момент обстоятельствах, а по завершении проверки — о принятом процессуальном решении, — сообщили в СКР.

Центральный аппарат поставил на контроль ход проверки и процессуальное решение, которое примут после ее окончания.

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