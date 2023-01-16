«Жить там невозможно»: сироте из Новосибирской области предлагают переехать в дом-развалюху

Дом, принадлежащий девушке, находится в очень плохом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сирота из Черепановского района Новосибирской области по имени Елена Грин не может добиться положенного ей по закону жилья. Администрация отказывается ставить девушку на очередь, поскольку за ней уже более 20 лет закреплено право на дом ее родителей в поселке Светлый Коченевского района.

— На то время пока я жила в детдоме, мой дом сдавали в аренду другой семье. Сейчас он находится в таком состоянии, что жить там нельзя, — рассказала девушка активистам «Народного фронта».

В аренду дом Елены сдавали с 2002 года. За 20 лет там ни разу не сделали ремонт и сама постройка начала разваливаться.

Активисты народного фронта направили запрос главе Коченевского района с просьбой разобраться в ситуации и помочь Елене.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер