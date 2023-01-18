Полиция начала проверку из-за школьника, брызнувшего другу в глаза из газового баллончика в Новосибирске

Полиция начала проверку из-за школьника, брызнувшего другу в глаза из газового баллончика. Фото: АБ "Гвардия"/Алексей БУЛАТОВ

Полиция начала проверку после ЧП, произошедшего в одном из супермаркетов на улице Громова в Новосибирске. Группа 12-летних подростков баловалась в тамбуре магазина, и один из мальчиков распылил другому баллончик в лицо.

— Информация зарегистрирована в установленном порядке, проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

К счастью, 12-летний мальчик серьезно не пострадал. Сначала ему промыть глаза помогли сотрудники супермаркета, а потом и сотрудники скорой, используя специальный офтальмологический раствор. Ребенок отделался раздражением слизистой оболочки, которое скоро пройдет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер