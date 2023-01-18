В Новосибирске школьник брызнул другу в глаза из газового баллончика

В Новосибирске школьник брызнул другу в лицо из газового баллончика. фото: АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирске школьник брызнул другу в лицо из газового баллончика. Инцидент произошел днем во вторник, 17 января в супермаркете на улице Громова. На месте работали ГБР.

— В 15:38 в супермаркете «Пятерочка» на улице Громова была нажата кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования увидели, как работники супермаркета помогают подростку умываться питьевым молоком. Таким способом они хотели смыть с его лица раствор, распылённый из газового баллона, и промыть глаза. Гвардейцы немедленно вызвали на место происшествия скорую помощь, — рассказали в агентстве ГВАРДИИ.

Как выяснилось позже, четверо 12-летних подростков баловались в тамбуре магазина, и один из них распылил баллончик в лицо другому. Сотрудники, услышав крик ребенка, решили смыть раствор молоком, так как решили, что оно должно уменьшить жжение и слезотечение.

К счастью, вскоре на место прибыли медики и промыли ребенку глаза специальным офтальмологическим раствором. ГБРовцы, тем временем, дозвонились до мамы ребенка и она примчалась в магазин. К счастью, серьезных травм ребенок не получил, а раздражение в глазах скоро пройдет.

На вопрос о том, откуда у них такое серьезное средство самообороны, дети ответили, что по их просьбе его купил им в магазине незнакомый мужчина.

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