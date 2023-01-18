Рыбаку грозит до 2 лет тюрьмы за ловлю рыбы сетью. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В районе села Ленинское под Новосибирском поймали браконьера, ловившего рыбу сетью. Ущерб, который рыбак нанес природе, оценили в 142 тысячи рублей.

— Рыбак незаконно отловил 43 судака запрещённым орудием лова — сетью из лески длиной 75 метров и высотой 4 метра, — рассказали в Верхнеобском ТУ Росрыболовства.

За незаконную рыбалку мужчина попадает под статью 256 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы или штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, что осенью 2022 года двух браконьеров оштрафовали на 27 миллионов рублей за ловлю краснокнижной рыбы. Ловили рыбу мужчины сетью с моторной лодки.

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