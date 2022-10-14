В Новосибирской области браконьеров оштрафовали на 27 миллионов рублей за ловлю краснокнижной рыбы

Браконьеров осудили условно и оштрафовали на 27 миллионов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области двух браконьеров оштрафовали на 27 миллионов рублей за ловлю краснокнижной рыбы. По данным Верхнеобского управления Росрыболовства, 17 мая 2022 года мужчины отправились на незаконную рыбалку на Новосибирское водохранилище. Браконьеры ловили рыбу сетью с моторной лодки.

— Нарушители незаконно выловили 6 экземпляров сибирского осётра, принадлежащего к видам, занесённым в Красную книгу РФ и охраняемым договорами РФ. Кроме осетров было выловлено 84 экземпляра стерляди, 1 экземпляр леща, 1 экземпляр налима, 1 экземпляр плотвы, 1 экземпляр окуня, — пояснили в управлении.

Уголовное дело было возбуждено по статьям за нелегальную рыбную ловлю и за добычу краснокнижных особей. Мужчин признали виновными и назначили наказание в виде 6,5 лет условно с испытательным сроком в три года. А также оштрафовали на 27 миллионов рублей — именно в эту сумму был оценен нанесенный рыбным запасам вред.

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