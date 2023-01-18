Вице-мэр Анна Терешкова поддержала идею сделать Новосибирск столицей страны

Анна Терешкова поддержала идею перенести столицу в Новосибирск. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры спорта и молодежной политики Анна Терешкова поддержала идею сделать Новосибирск столицей страны.

— Лично я за эту идею. У Новосибирска выгодное географическое положение, между Европой и Азией, между востоком и западом. К тому же, Россия делает шаги в сторону Азии, поэтому переместиться в сторону востока было бы очень верным решением, — рассказала Анна Терешкова КП-Новосибирск.

Напомним, изначально такое предложение озвучил экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, отвечая на вопросы студентов Уральского института управления.

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