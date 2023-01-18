Бывший сенатор Россель предложил сделать Новосибирск столицей России

Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Фото: Евгений КОЧКИН

Первый губернатор Свердловской области, бывший сенатор РФ Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Об этом сообщает «Горсайт».

Эдуард Россель сделал неожиданное заявление, отвечая на вопросы студентов Уральского института управления. Он высказался, что не считает хорошей идеей переносить столицу из Москвы в Екатеринбург.

Однако для этой роли отлично подойдет Новосибирск, считает экс-сенатор. Столица Сибири, по словам бывшего члена Совета Федерации, находится в большей безопасности в случае теоретических ядерных атак, чем Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

– Он [Новосибирск] дальше, поэтому можно успеть принять меры, – заявил Эдуард Россель.

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