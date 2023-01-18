СК организовал проверку после обнаружения расчлененного мужчины в Бердске

После обнаружения расчлененного мужчины в Бердске организована доследственная проверка.
Фото: Олег ЗОЛОТО
После обнаружения расчлененного мужчины в Бердске организована доследственная проверка. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СУ СК РФ по региону.
Напомним, части тела мужчины нашли на улице Попова ночью 18 января. Они лежали в овраге и уже успели вмерзнуть в лед.
− Личность мужчины в настоящий момент установлена, ранее он был заявлен без вести пропавшим. Следователем СК с целью установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, − отметили в СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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