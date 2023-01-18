«Голова была отдельно, тело вмерзло в лед»: в Бердске нашли расчлененного мужчину

В овраге под Новосибирском нашли расчлененного мужчину. Фото: Сергей Болдырев

Расчлененного мужчину нашли в овраге в городе Бердск. Части его тела обнаружили 18 января примерно в час ночи. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

− Труп лежал в овраге на улице Попова. Там были части тела, они вмерзли в лед. Голова отдельно лежала, − рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что некоторые части тела мужчины отсутствуют. На месте работают следователи.

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