«Голова была отдельно, тело вмерзло в лед»: в Бердске нашли расчлененного мужчину

В овраге под Новосибирском нашли расчлененного мужчину. Фото: Сергей Болдырев
Расчлененного мужчину нашли в овраге в городе Бердск. Части его тела обнаружили 18 января примерно в час ночи. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
− Труп лежал в овраге на улице Попова. Там были части тела, они вмерзли в лед. Голова отдельно лежала, − рассказал КП-Новосибирск источник.
Известно, что некоторые части тела мужчины отсутствуют. На месте работают следователи.
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