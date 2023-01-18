Жители Новосибирска пожаловались на невывезенный мусор

Контейнерные площадки на «Чистой Слободе» полностью завалены мусором. Фото: "АСТ-54"
Жители «Чистой Слободы» в Новосибирске пожаловались на горы мусора. Площадка у дома 252 по улице Титова завалена полностью, за мусором даже не видно контейнеров. Информация о мусорном коллапсе появилась в паблике ВКонтакте «АСТ-54».
В региональном МинЖКХиЭ проблемы с вывозом мусора объяснили сменой перевозчика ТКО.
— Ведется работа по регулировке стройной системы транспортирования отходов. В ближайшее время ритмичность вывоза ТКО будет восстановлена, — сообщили в министерстве.
О переполненных контейнерах власти попросили обращаться диспетчерскую службы регоператора «Экология-Новосибирск».
Напомним, что после смены перевозчика ТКО МинЖКХиЭ побещало проконтролировать, как будет убираться мусор.
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