Евгению Машукову был 31 год. Фото: администрация Куйбышевского района

В зоне СВО погиб 31-летний житель Куйбышева Новосибирской области Евгений Машуков.

— Евгений Машуков обучался в школе-интернате с 1 по 9 класс. Был коммуникабельным, активно занимался спортом, выступал на различных соревнованиях. По окончании школы в 2008 году поступил в ПУ-89 на отделение механизации, — рассказали о погибшем в администрации Куйбышеского района.

Прощание с Евгением Машуковым прошло сегодня, 18 января, в Куйбышеве.

Напомним, что неделю назад в Карасуке простились с 45-летнем Сергеем Петерсом. Мужчина отправился в зону СВО добровольцем. Его не стало 2 декабря. С боевыми товарищами мужчина попал в засаду. Сергей Петерс сумел выиграть время, прикрывая отступление боевой группы.

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