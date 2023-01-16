Сергея Петерса посмертно наградили орденом Мужества. Фото: "Горсайт"

В ходе СВО погиб 45-летний многодетный отец из Новосибирской области Сергей Петерс. Его наградили орденом Мужества посмертно. Мужчину похоронили в родном Карасуке 13 января.

— Сослуживцы запомнят его как «Туарег». Позывной взял от названия автомобиля Volkswagen Touareg, технику он знал, понимал и любил. На учебке овладел навыками пулемётчика… Его фронтовые друзья рассказали, что в тот день они попали в засаду. Пулемётчик Сергей Петерс сумел подавить две огневые точки врага. Выиграл время, чтобы бойцы основной группы разведки смогли найти укрытие. Я не удивлён, он таким всегда был в жизни, — рассказал «Горсайту» друг погибшего Евгений.

Сергей Петерс отправился на спецоперацию добровольцем. Его не стало 2 декабря. У мужчины остались три дочери 19, 17 и 2 лет.

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