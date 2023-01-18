Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 8:38

В Новосибирске на две недели закроют проезд по улице Крылова

Коммунальщики будут устранять аварию на теплотрассе
Надежда КАСЬЯНОВА
Проезд по Крылова перекроют из-за ремонта теплотрассы.

Проезд по Крылова перекроют из-за ремонта теплотрассы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели закроют проезд по улице Крылова из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили в мэрии.

— С 18 по 30 января закрыта для проезда улица Крылова в районе дома №60 по улице Ольги Жилиной. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в мэрии.

Напомним, что из-за аварии на теплотрассе до конца января изменилась схема движения маршрутки №48 на отрезке пути от улицы Ипподромской до улицы Каменской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер