Проезд по Крылова перекроют из-за ремонта теплотрассы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели закроют проезд по улице Крылова из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили в мэрии.

— С 18 по 30 января закрыта для проезда улица Крылова в районе дома №60 по улице Ольги Жилиной. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в мэрии.

Напомним, что из-за аварии на теплотрассе до конца января изменилась схема движения маршрутки №48 на отрезке пути от улицы Ипподромской до улицы Каменской.

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