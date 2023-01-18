Проезд по Крылова перекроют из-за ремонта теплотрассы.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на две недели закроют проезд по улице Крылова из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщили в мэрии.
— С 18 по 30 января закрыта для проезда улица Крылова в районе дома №60 по улице Ольги Жилиной. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — рассказали в мэрии.
Напомним, что из-за аварии на теплотрассе до конца января изменилась схема движения маршрутки №48 на отрезке пути от улицы Ипподромской до улицы Каменской.
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