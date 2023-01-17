Маршрутка №48 изменит схему движения до 30 января. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске до 30 января изменилась схема движения маршрутки №48 «Цветущая Плющиха — Колледж им. Лунина». По сообщению мэрии, связано это с ремонтом теплотрассы и закрытием проезда в районе дома №55 по улице Крылова.

— Пока будут идти работы маршрутка №48 изменит схему движения на участке от улицы Ипподромской до улицы Каменской. В прямом направлении она будет следовать по улицам Гоголя, Семьи Шамшиных и Крылова, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по улицам Крылова, Ольги Жилиной и Гоголя, далее — по действующей схеме, — рассказали в муниципалитете.

Напомним, что из-за ремонтных работ на теплотрассе по 27 января на 3,5 метра сузят проезжую часть на перекрестке улиц Крылова и Ольги Жилиной.

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