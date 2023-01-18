В Новосибирске полиция ищет водителя, устроившего стрельбу на дороге. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске полиция заинтересовалась стрельбой на дороге в Октябрьском районе города. Ее на перекрестке улиц Кирова и Бориса Богаткова устроил один из водителей. Его ищут.

– В полиции проводят проверку. Устанавливают участников инцидента, а также обстоятельства произошедшего, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в соцсети появилось видео, на которое попал конфликт. На кадрах видно, как один из водителей поднял руку вверх и пальнул в воздух из пистолета.

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