В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время разборок на дороге. Фото: "Инцидент Новосибирск".
В среду, 18 января, на перекрестке Кирова и Богаткова произошел конфликт на дороге. Водители сцепились прямо на проезжей части.
– Дошло до стрельбы: один из участников конфликта сделал выстрел в воздух, – рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск».
На кадрах видно, что водители с агрессией наступали друг на другу. Один из них поднял руку с оружием и выстрелил. Что они не поделили, не ясно.
Комментаторы осудили водителей. Они уверены, что такое поведение недопустимо. А кроме того, опасно для окружающих.
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