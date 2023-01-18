В Новосибирске водитель устроил стрельбу во время разборок на дороге. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В среду, 18 января, на перекрестке Кирова и Богаткова произошел конфликт на дороге. Водители сцепились прямо на проезжей части.

– Дошло до стрельбы: один из участников конфликта сделал выстрел в воздух, – рассказали в паблике «Инцидент Новосибирск».

На кадрах видно, что водители с агрессией наступали друг на другу. Один из них поднял руку с оружием и выстрелил. Что они не поделили, не ясно.

Комментаторы осудили водителей. Они уверены, что такое поведение недопустимо. А кроме того, опасно для окружающих.

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