Следователи проводят проверку после того, как пенсионерка сломала руку в резко затормозившем троллейбусе. Фото: предоставлено Михаилом.

Следователи проводят проверку после публикации в КП-Новосибирск о ЧП в троллейбусе № 23. В нем упала 67-летняя женщина и сломала руку в двух местах.

– Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить действия водителя пассажирского транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, что троллейбус резко затормозил. Из-за этого пенсионерка упала: ударилась головой и рукой. В транспорте женщине не помогли. Вынесли ее на остановку и оставили одну на морозе. Пенсионерка успела позвонить сыну, а потом потеряла сознание.

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