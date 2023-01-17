Готовность четвертого моста через Обь составила 65%. Фото: ГК "ВИС"

Готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составила 65%. Об этом сообщили в ГК «ВИС», что строительство отдельных объектов инфраструктуры завершено на 70-80%.

— На сегодняшний день работы развёрнуты на всех объектах мостового сооружения и транспортных развязок. В них занято более тысячи человек. Этот мост — сложнейший инфраструктурный объект, который помимо самого мостового перехода через русло реки включает несколько протяжённых эстакад, две крупные транспортные развязки и два путепровода тоннельного типа. По сути, в столице Сибири благодаря концессии создаётся современная скоростная хорда, — рассказали в ГК «ВИС».

В компании пояснили, что сейчас идут работы по сборки вантового участка протяжённостью 380 погонных метров. На март уже запланирован монтаж вантовой системы. Проектом предусмотрено 70 вант, которые примут нагрузку в 30 тысяч тонн.

Напомним, что КСП выявила отставание строительства четвертого моста. До конца 2022 года его готовность должна была составлять не менее 78,7%, но на момент проверки составила всего 55,4%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер