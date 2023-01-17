Новосибирский врач назвала группы риска заражения флуроной

Врач назвала группы риска заражения флуроной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский врач-терапевт назвала группы риска заражения фрулоной. По словам медика, в опасности находятся людей страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, беременные, дети до года, а также пожилые старше 65 лет. Этим группам людей сложнее всего перенести двойную инфекционную нагрузку.

— Конечно, в зоне риска медперсонал, а также те, кто не соблюдает противоэпидемиологические меры. Люди с любыми иммунодефицитными состояниями также в группе риска. У людей со слабым иммунитетом эффект от одной инфекции может усилиться за счет другой, — пояснила КП-Новосибирск врач-терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи Анастасия Ишмухаметова

Медик добавила, что за последние полгода частота заражений бактериальными инфекциями. А все дело в том, что люди начали лечиться самостоятельно антибактериальных препаратов без назначения врача. Причем принимать лекарства люди стали при первых симптомах. В итоге привело это к тому, что микроорганизмы стали нечувствительны к антибиотикам.

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