«Нам угрожали депортацией, отбирали документы»: новосибирский путешественник рассказал об очередных злоключениях в Африке

Алексею и его группе пришлось пережить немало сложностей. Фото: https://vk.com/kamerzanov

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов, которого вместе с другими туристами задержали в Чаде в позапрошлом году, столкнулся с очередными сложностями. О возникших в экспедиции по Африке проблемах мужчина рассказал КП-Новосибирск.

− Нас задержали в Республике Чад на два месяца. Шло долгое разбирательство. У нас забрали машины, документы и технику. В итоге все разрешилось. Машины мы припарковали в Чаде у своих друзей. В сентябре 2022 года мы полетели туда, чтобы продолжить наше путешествие. И вот все снова повторилось. Нас задержали, опять изъяли у нас все. За этим стояла местная служба разведки, − поделился с КП-Новосибирск Алексей Камерзанов.

По словам путешественника, эти люди несколько недель чинили его группе препятствия.

− Глава разведки отправил циркуляр в соседние государства, в котором заявил, что мы такие ужасные и якобы незаконно проникли на территорию Республики. Нам угрожали депортацией, конфискацией имущества, отбирали документы и машины. Требовали, чтобы мы в течение 72 часов покинули страну. Был очень сложный момент. Нам пришлось с помощью российского посольства подавать ноты президенту, в Министерство иностранных дел, министру безопасности, − рассказал новосибирец.

Когда эта проблема решилась, возникла другая, связанная с перегоном автомобилей в Нигерию. Машины не хотели пропускать на таможне. Туристам пришлось ждать еще четыре недели, пока все уладится. И только после этого путешественники отправились по маршруту.

В конце данного этапа экспедиции россияне оставили машины в Сьерра-Леоне. После этого туристы вернулись домой. В апреле 2023 года они продолжат свое интересное и полное сложностей путешествие.

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