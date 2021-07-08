Российские путешественники, задержанные в Чаде, не могут вернуть свои машины. Фото: предоставлено Алексеем Камерзановым.

Российские туристы, ранее задержанные в Чаде, до сих пор находятся в Нджамене. Путешественники не могут вернуть машины, которые у них забрали при задержании. Об этом КП-Новосибирск рассказал руководитель группы путешественников Алексей Камерзанов в четверг, 8 июля.

— Когда МИД Чада принес нам извинения за доставленные неудобства, они уточнили, что нам вернут все наше имущество. Однако вернули частично. Из нашей группы 6 человек улетели, получив свои вещи назад, а мы, вчетвером, остаемся в Нджамене, потому что наши машины по-прежнему в Файя Ларджо. У нас нет ни ключей, ни возможности туда добраться. Сейчас все прекратилось в какое-то бесконечное ожидание. Каждый день мы слышим ответы, что власти придумывают решение, как нам вернуть автомобили, но по факту ничего не меняется. Сложность в том, что без специального разрешения властей в зону, где находятся наши машины, невозможно попасть. Власти не дают этого разрешения, никак не облегчают нам эту задачу. Ужу четвертая неделя пошла, как мы сидим и ждем, — уточнил Алексей Камерзанов.

Помимо разрешения, по его словам, понадобится еще и специальное сопровождение военным конвоем. Но этого туристам власти пока не предоставляют. Что самое важное, пока не ясно, как решить такую проблему.

— Не хватает воли и решения какого-то ответственного лица. Все об этом говорят, однако никакого решения не принято. Мы сами не можем отсюда вырваться, — добавил Алексей.

Он отметил, что их отпуск слишком затянулся: все оставшиеся туристы хотят домой, к семьям, а также многим из них нужно вернуться на работу.

— Мы понимаем, что если сейчас мы полетим на родину, а машины оставим тут, потом мы их просто-напросто не найдем. Поэтому нужно решить этот вопрос, пока мы находимся в Чаде.

Известно, туристы не могут вернуть 3 принадлежащих им автомобиля марки Toyota Hilux.

Ранее КП-Новосибирск писала, приключения туристов, путешествующих по Африке на внедорожниках, начались в городе Фая-Ларжо. Там в палаточный городок русских пришли люди с оружием. Их посадили в военный вертолет и увезли в столицу Чада Нджамену. У туристов забрали паспорта, мобильные, компьютеры и автомобили. Несколько дней их в неведении держали в дорогом отеле. При этом россияне не понимали причину задержания.

Путешественникам удалось выйти на связь со СМИ и консульством. После чего дипломаты Чада извинились перед группой россиян. Случившееся им объяснили заботой об их безопасности.

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