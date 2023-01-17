Кредиторы «Экология-Новосибирск» проголосовали за введение конкурсного производства в компании

Кредиторы компании проголосовали за введение конкурсного производства. Фото: "Экология-Новосибирск"

Комитет кредиторов регоператора «Экология-Новосибирск» проголосовал за прекращение внешнего управления в компании и введение конкурсного производства. Об этом сообщил «РБК Новосибирск» со ссылкой на источники.

— Нам известно о принятии собранием кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» решения о переходе в конкурсное производство. При этом данное решение подлежит утверждению арбитражным судом, — пояснили в ГК «ВИС», в которую входит регоператор.

После голосования кредиторов у Арбитражного суда есть месяц на вынесение решения по их ходатайству. Если суд встанет на их сторону, то все имущество «Экологии-Новосибирск» будет распродано, а деньги пойдут на погашение задолженности перед кредиторами.

Напомним, что регоператор объявил себя банкротом в конце 2021 года из-за огромных долгов. Осенью 2022 года в компании ввели внешнее управление на полтора года. За это время «Экология-Новосибирск» снизила тариф за вывоз ТКО, а также расторгла контракты с некоторыми перевозчиками.

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