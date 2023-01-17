В Центральном районе Новосибирска ограничили проезд у школы №29

Ограничения будут действовать по 30 января. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Центральном районе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Действовать они начали с 17 января.

Речь идет об участке в районе школы №29, расположенной по адресу Октябрьская, 89а. В мэрии сообщили, что там на 4,5 метра сузили улицу Семьи Шамшиных и закрыли внутриквартальный подъезд к учебному заведению.

Ограничения будут действовать по 30 января.

− Это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта теплотрассы, − объяснили в муниципалитете.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на улице Фрунзе запретят стоянку транспорта.

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