В Центральном районе Новосибирска ограничили проезд у школы №29

Ограничения будут действовать по 30 января.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Центральном районе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Действовать они начали с 17 января.
Речь идет об участке в районе школы №29, расположенной по адресу Октябрьская, 89а. В мэрии сообщили, что там на 4,5 метра сузили улицу Семьи Шамшиных и закрыли внутриквартальный подъезд к учебному заведению.
Ограничения будут действовать по 30 января.
− Это связано с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта теплотрассы, − объяснили в муниципалитете.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на улице Фрунзе запретят стоянку транспорта.
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