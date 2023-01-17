В Новосибирске запретят стоянку транспорта на улице Фрунзе.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске с 30 января запретят стоянку и остановку машин на улице Фрунзе. Об этом горожан предупредили в мэрии. Речь идет об участке рядом с обустраиваемой остановкой общественного транспорта в районе здания № 5.
– В зоне вновь обустраиваемой остановки общественного транспорта в районе административного здания № 5, установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», - говорится на сайте мэрии.
Ограничение нужно для того, чтобы исключить стоянку постороннего транспорта там, где обустраивают новую остановку.
В связи с запретом водителей призвали быть внимательными, обращать внимание на знаки, а также строго соблюдать ПДД.
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