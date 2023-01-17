В Новосибирске запретят стоянку транспорта на улице Фрунзе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 30 января запретят стоянку и остановку машин на улице Фрунзе. Об этом горожан предупредили в мэрии. Речь идет об участке рядом с обустраиваемой остановкой общественного транспорта в районе здания № 5.

– В зоне вновь обустраиваемой остановки общественного транспорта в районе административного здания № 5, установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», - говорится на сайте мэрии.

Ограничение нужно для того, чтобы исключить стоянку постороннего транспорта там, где обустраивают новую остановку.

В связи с запретом водителей призвали быть внимательными, обращать внимание на знаки, а также строго соблюдать ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер