В Новосибирске продали завод «Тяжстанкогидропресс» за 47,7 миллионов рублей

В Новосибирске продали акции завода «Тяжстанкогидропресс». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске продали акции завода «Тяжстанкогидропресс». Их купила на торгах местная компания «Сибпроектлеспром» за 47,7 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке торгов, опубликованных в базе единого реестра сведения о банкротстве.

В документации сообщается, что было продано 65 392 акции. Торги признал состоявшимися.

Напомним, процедуру наблюдения в отношении завода в связи с его банкротством суд ввел в середине октября 2021 года. В сентябре было заключено мировое соглашение с кредиторами, подразумевавшее ежемесячные выплаты завода по 6, 3 миллиона рублей. В декабре 2022 года контрольный пакет акций завода выставили на торги.

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