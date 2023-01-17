В Новосибирске продали завод «Тяжстанкогидропресс» за 47,7 миллионов рублей

В Новосибирске продали акции завода «Тяжстанкогидропресс».
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске продали акции завода «Тяжстанкогидропресс». Их купила на торгах местная компания «Сибпроектлеспром» за 47,7 миллионов рублей. Об этом сообщается в картотеке торгов, опубликованных в базе единого реестра сведения о банкротстве.
В документации сообщается, что было продано 65 392 акции. Торги признал состоявшимися.
Напомним, процедуру наблюдения в отношении завода в связи с его банкротством суд ввел в середине октября 2021 года. В сентябре было заключено мировое соглашение с кредиторами, подразумевавшее ежемесячные выплаты завода по 6, 3 миллиона рублей. В декабре 2022 года контрольный пакет акций завода выставили на торги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске на заводе «Тяжстанкогидропресс» начата процедура банкротства и введено наблюдение
Такое решение принял Арбитражный суд (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер